Приштина, , 01:03 — REGNUM Глава Косово Хашим Тачи 7 мая выступил с пресс-конференцией, в ходе которой, помимо прочего, прокомментировал недавно направленное главой правительства Косово Альбином Курти вице-президенту США Майку Пенсу письмо.

Ранее в ИА REGNUM сообщалось, что Курти обвинил Тачи в намерении заключить соглашение с Сербией о «разделе» Косово, не уведомив об этом США, а также в стремлении обеспечить смену власти в Косово антиконституционным путем.

Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, Тачи заявил, что в США очень хорошо знают о том, как на самом деле обстоят дела в Косово.

«Что касается писем, которые, я подчеркиваю, я не читаю и в руках не держал, любой может написать кому угодно что угодно, я не собираюсь возиться с этими письмами, США очень хорошо знают косовские реалии, как и все остальные», — заявил Тачи.

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