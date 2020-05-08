Приштина, , 01:01 — REGNUM Глава Косово Хашим Тачи 7 мая дал интервью, посвященное прошедшему 6 мая при участии стран Западных Балкан Загребскому саммиту ЕС.

Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, Тачи заявил, что основной темой Загребского саммита стала борьба с пандемией коронавируса.

В ходе саммита косовский политик постарался добиться давно ожидаемой в крае либерализации визового режима:

«Я подчеркнул, что Косово, как самое проевропейски настроенное государство региона, заслуживает более скорого, ответственного и решительного принятия решений со стороны ЕС, немедленного решения о либерализации визового режима. Задержка подрывает авторитет исполнительной власти Брюсселя. Страны — участницы ЕС должны срочно вернуться к этому вопросу. Косово находится в незаслуженной изоляции, несмотря на то, что оно выполнило все поставленные условия».

Напомним, 5 из 27 государств ЕС не признают независимости Косово.

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