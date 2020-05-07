Тюмень, 7 мая 2020, 22:36 — REGNUM Знамя Победы установили активисты «Молодой Гвардии Единой России» на одну из самых высоких точек Тюмени — Мост Влюблённых, передаёт 7 мая корреспондент ИА REGNUM.
Знамя площадью 12 квадратных метров установлено на шестиметровом флагштоке. Комментируя это событие, глава Тюменского регионального отделения ВОО «Молодой Гвардии» Владимир Сбитнев сказал:
По его словам, обычно перед Днём Победы водружению Знамени предшествует интерактивная игра на набережной на знание истории Великой Отечественной войны, но на этот раз она не состоялась из-за карантинного режима.
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