Тюмень, , 22:36 — REGNUM Знамя Победы установили активисты «Молодой Гвардии Единой России» на одну из самых высоких точек Тюмени — Мост Влюблённых, передаёт 7 мая корреспондент ИА REGNUM.

Знамя площадью 12 квадратных метров установлено на шестиметровом флагштоке. Комментируя это событие, глава Тюменского регионального отделения ВОО «Молодой Гвардии» Владимир Сбитнев сказал:

«Красный флаг на самую высокую точку моста доставили специально подготовленные альпинисты».

По его словам, обычно перед Днём Победы водружению Знамени предшествует интерактивная игра на набережной на знание истории Великой Отечественной войны, но на этот раз она не состоялась из-за карантинного режима.

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