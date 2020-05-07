Санкт-Петербург, , 22:42 — REGNUM В Санкт-Петербурге после окончания эпидемии коронавируса выберут день, чтобы провести торжества в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне. Об этом заявил губернатор Александр Беглов накануне Дня Победы, обращаясь к жителям города.

Он напомнил, что на праздничные дни было запланировано более двухсот мероприятий, но почти все они были отменены или перенесены на более поздние сроки из-за угрозы коронавируса. В том числе отменены церемонии возложения венков и цветов на Пискаревском и других мемориальных кладбищах, которые закрыты для посетителей.

Не состоится военный парад на Дворцовой площади, шествие «Бессмертного полка», проезд ветеранов по Невскому проспекту и другие массовые акции. А во время вечернего праздничного салюта прогремят лишь артиллерийские залпы, без традиционного фейерверка.

По словам Беглова, все праздничные мероприятия обязательно состоятся, «как только мы вместе справимся с эпидемией».

«Мы выберем день, когда все вместе отметим наш главный праздник — День Победы. А сейчас нам надо набраться терпения», — заявил Александр Беглов.

Он подчеркнул, что люди старшего поколения «пережили гораздо более серьезные испытания, чем мы сейчас».

«Они хорошо знают, что такое порядок и дисциплина, когда нужно решать общие задачи. А главная задача сегодня — сохранить жизнь и здоровье сограждан», — сказал Александр Беглов.

Читайте также: В Петербурге представили программу Дня Победы в эпоху коронавируса

В День Победы, 9 мая 2020 года, большинство праздничных мероприятий пройдет в онлайн-режиме, они будут транслироваться на телеканалах и в интернете.

В частности, состоится акция #ЛицаПобеды. 9 мая виртуальный «Бессмертный полк» будет транслироваться в социальных сетях.

В акции Марафон «Победа 75» зрители увидят включения с памятных мест городов-героев Ленинграда и Москвы, услышат воспоминания ветеранов. В ходе акции «Лента Памяти» прозвучат поздравления известных артистов и жителей Санкт-Петербурга и других городов.

Городские театры представят записи спектаклей, посвященных Великой Отечественной войне. Юбилейную программу подготовила Капелла Санкт-Петербурга, ее трансляция начнется 9 мая в 15:00 мск.

Музеи покажут виртуальные выставки, архивы документов, фотографий, фильмы.

Вместо так полюбившихся петербуржцам танцев на открытых площадках под мелодии военных лет состоится онлайн-марафон «Рио-Рита — радость Победы», с трехчасовой трансляцией из студии в Таврическом саду.

Все трансляции праздничных мероприятий будут выводиться на специальный сайт spbkult.ru.

Читайте ранее в этом сюжете: Петербуржцы смогут 9 мая почтить память героев акцией «Свеча в окне»