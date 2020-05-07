Загреб, , 22:06 — REGNUM Президент Хорватии Зоран Миланович отреагировал на пост премьер-министра Венгрии Виктора Орбана в его аккаунте в сети Facebook. Там Орбан поздравил выпускников фразой «Выпускники пишут историю» и приложил фото с глобусом, где территория Венгрии охватывает и часть Хорватии от Риеки до Далмации.

«Великая Венгрия» в составе Австро-Венгрии

В свою очередь Зоран Миланович в своем аккаунте в «Фейсбуке» обратился к хорватским студентам и школьникам с просьбой не публиковать «расширенные карты Хорватии в ответ».

«Что касается карты, на которой изображена гипертрофированная Венгрия, соседнее и, в недавнем прошлом, дружественное государство, которое в настоящее время прочно держится в руках хронических «картоманов», то вот мое послание хорватским школьникам: Хорватия — современная европейская страна и нация. Наши архивы содержат многочисленные исторические карты и папки, на которых наша родина намного больше, чем сегодня. Архивы большинства европейских стран скрывают подобное содержание. Не «шарьте» их и не помещайте их в свои профили. Они не актуальны и не достижимы сегодня, и, что более важно, раздражают наших соседей. Примерно так, как они раздражают и нас. Это провокации тех, кто очень хорошо знает, что эти карты останутся только в шкафах. Учитесь у истории, но смотрите в будущее», — написал Миланович.