Ашхабад, , 21:47 — REGNUM Генеральный секретарь Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе Томас Гремингер провел переговоры с руководством министерства иностранных дел Туркмении, передает «Туркменистан сегодня».

Глава ОБСЕ похвалил туркменские власти за активную позицию на мировой арене, и отметил важность выдвигаемых президентом Гурбангулы Бердымухамедовым инициатив для поддержания мира и всеобщей безопасности.

Участники видеоконференции обсудили совместные проекты в сфере укрепления безопасности, борьбы вызовами современности, диверсификации экономики, повышения энергоэффективности и изменения климата.

Также генеральный секретарь ОБСЕ выступил перед преподавателями и студентами Международного университета гуманитарных наук и развития с онлайн-лекцией, посвященной 25-летию постоянного нейтралитета Туркмении.