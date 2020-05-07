Кишинёв, , 21:41 — REGNUM Конституционный суд (КС) Молдавии 7 мая признал неконституционным соглашение о российском кредите в €200 млн. Как передает ИА REGNUM, суд принял такое решение по запросу оппозиции.

В пропрезидентской Партии социалистов заявили, что КС превысил полномочия. О кредите с Россией договаривался президент Молдавии Игорь Додон, рассчитывавший, что российские деньги не только позволят закрыть дыру в бюджете, но и помогут ему переизбраться на президентских выборах в конце 2020 года.

Как сообщало ИА REGNUM, молдавская оппозиция оспорила в Конституционном суде решение парламента от 23 марта о ратификации соглашения о предоставлении Москвой кредита в €200 млн. Деньги должны были частично перекрыть дефицит бюджета Молдавии на 2020 г.

Оппозиция проект раскритиковала, назвав некоторые пункты соглашения угрозой для Молдавии. Речь якобы идет о том, что Молдавия будет брать на себя просроченные долги молдавских компаний перед российскими банками.

Премьер Молдавии Ион Кику это опроверг. По его словам, любые госгарантии для тех или иных компаний могут приниматься только отдельным решением правительства с их утверждением парламентом.

По соглашению Россия должна была выдать Молдавии кредит на €200 млн двумя траншами, первый из которых поступил бы уже 23 мая, а второй — до конца года. Срок кредита — 10 лет под 2% годовых.

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