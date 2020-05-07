Липецк, , 21:35 — REGNUM Депутат Липецкого областного совета Олег Хомутинников (ЛДПР) направил президенту РФ Владимиру Путину, председателю партии «Единая Россия» Дмитрию Медведеву и генпрокурору РФ Игорю Краснову обращения с просьбой проверить аудиозапись с совещания главы региона Игоря Артамонова и мэра Липецка Евгении Уваркиной «на соответствие правовым и моральным нормам, а также уважительному отношению к гражданам». Об этом депутат сообщил на своей странице в Facebook.

Поводом для обращения послужила публикация в сети аудиозаписи с совещания, на котором глава региона и мэр обсуждали обработку общественных территорий дезинфицирующим раствором — в администрации Липецкой области подлинность записи подтвердили, уточнив, что дело происходило в начале апреля. Губернатор предложил обрабатывать места, в которых скапливаются люди, чтобы «разогнать» их. И Артамонов, и Уваркина резко высказались о липчанах.

«Полагаю, что главы российских городов и регионов, осуществляя свои полномочия, не вправе называть людей слабоумными, гопниками, сравнивать их с клещами и изобретать различные меры по их устрашению», — заявил Хомутинников, цитируя чиновников.

Как уже сообщало ИА REGNUM, Игорь Артамонов 24 марта 2020 встретился с председателем «Единой России» Дмитрием Медведевым и вступил в партию. Сразу же он был назначен исполняющим обязанности секретаря липецкого регионального отделения ЕР.

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