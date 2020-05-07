Вашингтон, , 21:33 — REGNUM Появились фотографии эскадры боевых кораблей военного блока НАТО, которая зашла в Баренцево море. Об этом сообщает пресс-служба Шестого флота ВМС США.

В состав эскадры входят три эсминца ВМС США — Porter, Donald Cook, Franklin Roosevelt, а также фрегат военно-морских сил Великобритании Kent.

Утверждается, что данные боевые корабли были направлены руководством военного блока НАТО в Баренцево море для «обеспечения безопасности в сложных природных условиях и поддержания свободы навигации и непрерывного взаимодействия между союзниками».

Также отмечается, что Российская Федерация была заранее предупреждена о походе эскадры НАТО в Баренцево море.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 4 мая Северный флот взял эскадру НАТО, зашедшую в Баренцево море, на сопровождение.

https://twitter.com/USNavyEurope/status/1258147001046372352