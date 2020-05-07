Киев, 7 мая 2020, 21:11 — REGNUM Президент Украины Владимир Зеленский назначил бывшего президента Грузии и бывшего губернатора Одесской области Михаила Саакашвили главой исполнительного комитета реформ. Об этом сегодня, 7 мая, сообщает пресс-служба президента Украины.
«Назначить Саакашвили Михаила Николозовича головой исполнительного комитета реформ», — сказано в указе президента Зеленского.
Напомним, что для Саакашвили американцы уже давно подыскивают должность на Украине, чтобы вклинить своего агента в украинский бардак и хоть как-то его стабилизировать. Некоторое время назад обсуждался вопрос о назначении Саакашвили вице-премьером Украины, однако от этой идеи в Киеве отказались.