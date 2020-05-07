Рига, , 20:47 — REGNUM Избиратели снесут политическую элиту стран ЕС, если политики не договорятся о следующем многолетнем бюджете объединения. Об этом заявил депутат Европарламента от Латвии Роберт Зиле в интервью агентству ЛЕТА.

«Если ЕС не сможет договориться и начать экономическое восстановление, не сможет улучшить систему здравоохранения во всех странах-участницах, граждане не захотят больше эту элиту видеть», — сказал Зиле.

Говоря о сроках утверждения бюджета, Зиле предположил, что соглашение должно быть быстрым. Если не получится сделать это в июне, то необходимо согласовать документ до конца года.

«Люди находятся в затруднительном положении — доходы упали, рабочие места потеряны», — сказал он.

Как передавало ИА REGNUM, 23 апреля глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что готова к увеличению бюджета Евросоюза.