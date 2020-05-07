Москва, , 20:07 — REGNUM Сегодня, 7 мая, в Тверском суде Москвы должно было состояться предварительное судебное заседание по иску петербургского бизнесмена Евгения Пригожина о защите чести и деловой репутации. В качестве ответчиков должны были выступить юрист признанного иноагентом Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Любовь Соболь и телеканал «Царьград».

Информация об этом была опубликована на официальном сайте Тверского суда Москвы. Однако юрист созданного Алексеем Навальным ФБК не явилась в зал суда, в связи с чем было принято решение о переносе заседания. Новая дата и время предварительного слушания будут сообщены позже.

Ранее телеканал «Царьград» выпустил публикацию, в которой Соболь заявила о нападении на ее мужа Сергея Мохова, к которому, по ее словам, якобы был причастен Евгений Пригожин. Сторонница Навального не привела никаких доказательств. Глава компании «Конкорд» подал иск к Любови Соболь и «Царьграду», требуя опровергнуть безосновательные обвинения.