Подгорица, , 20:04 — REGNUM Черногорские СМИ опубликовали письмо, направленное патриархом Сербской православной церкви Иринеем на имя лидера черногорской партии «Новая сербская демократия» Андрии Мандича.

«В эти трудные дни, столкнувшись с распространением злобного вируса, мы молимся Воскресшему Господу о здоровье и спасении всех людей. Но второй вирус, который потряс Черногорию, не менее опасен и пагубен, чем коронавирус. Он угрожает полностью духовно уничтожить Светосавскую и Негошскую Черногорию. Но, слава Богу, случилось чудо. Сербский народ Святого Саввы массово встал на защиту православия и Святого Саввы», — говорится в письме Иринея.

По его словам, Мандич занял значительное место в этой оправданной борьбе. Ириней в своем письме призывает его продолжать борьбу и «защитить Черногорию и ее святых».

Напомним, что из-за пандемии коронавируса в Черногории временно прекратились протестные шествия против закона о свободе вероисповедания, однако представители СПЦ намерены возобновить их, как только будут отменены ограничительные меры.