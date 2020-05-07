Псков, , 20:04 — REGNUM В Псковской области медицинские работники, заразившиеся коронавирусной инфекцией в период с 15 марта по 6 мая, получат единовременную денежную выплату из регионального бюджета в размере 50 тыс рублей. Об этом сообщили в областном пресс-центре по итогам совещания, которое провел глава региона Михаил Ведерников.

Глава региона подчеркнул, что региональные страховые гарантии для медиков установлены в дополнение к тем, что введены на федеральном уровне решением президента РФ с 6 мая.

Также на совещании Михаил Ведерников отметил, что решение об увеличении количества коек для заболевших COVID-19 до 626, а в дальнейшем — до 900 коек, была оправданной из-за роста числа заразившихся. На сегодняшний день в Псковской области зарегистрировано уже 270 подтвержденных случаев. К тому же в регионе находится большое число жителей из других субъектов РФ.

Также прорабатывается предложение организовать в Великих Луках второй в регионе COVID-центр, где будет развернуто 200 коек. «Мы обязательно это предложение проработаем. Но пока решено остановиться на варианте — один мощный COVID-центр в Пскове», — сказал губернатор.

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