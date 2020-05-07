Москва, , 19:38 — REGNUM Президенты России и Франции Владимир Путин и Эммануэль Макрон в ходе телефонного разговора 7 мая обменялись поздравлениями в связи с 75-летием победы над фашизмом. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

Как отмечается, в ходе беседы лидеры России и Франции подчеркнули, что этот юбилей является общим достоянием двух государств.

«Владимир Путин отметил, в частности, что в России всегда будут помнить подвиг лётчиков эскадрильи «Нормандия — Неман», сражавшихся на советско-германском фронте», — говорится в пресс-релизе.

Сообщается, что президенты также передали пожелания здоровья и благополучия ветеранам обеих стран.