Санкт-Петербург, , 19:29 — REGNUM Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко подписал постановление о введении обязательного ношения защитных масок в транспорте, магазинах и других закрытых общественных местах в 29 населенных пунктах Ленобласти.

Масочный режим вводится с 10 мая в тех городах и поселках, где выявлено наибольшее число заразившихся коронавирусной инфекцией.

Посещение учреждений торговли, проезд во всех видах транспорта, включая такси, разрешен только при использовании масок или респираторов. Всем работающим предприятиям торговли предписано обеспечить возможность приобретения масок. Несоблюдение масочного режима влечет привлечение к административной ответственности.

В список населенных пунктов, где вводится масочный режим, вошли города Всеволожск, Кудрово, Мурино, Сертолово, Гатчина, Коммунар, Выборг, Пикалево, Приозерск, Тосно, Никольское, Бокситогорск, а также другие поселки и деревни ряда районов с наибольшим количеством заражений.

Как сообщало ИА REGNUM, общее количество случаев заражения коронавирусом в Ленобласти на 7 мая — 1263. Выздоровели 330 человек, трое умерли.

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