Иерусалим, , 20:30 — REGNUM Медаль за борьбу с коронавирусом планируют вручать израильские власти, сообщают «Вести» (Израиль).

Медики разных стран уже награждаются правительственными наградами, но Израиль может стать первой страной, в которой медаль за борьбу с коронавирусом будет уникальной. Эскиз медали уже одобрен канцелярией главы правительства и отправлен на рассмотрение комиссии по государственным церемониям и символам. Предполагается, что на медали будут выбиты слова «Каждый, кто спас одну душу, словно спас целый мир», и отчеканено изображение двух тянущихся друг к другу рук: это не только помощь, но и ответственность, поэтому руки не соприкасаются.

Идея о создании такой медали принадлежит главе пресс-службы одной из израильских больничных (страховых) касс «Маккаби» Идо Хадари.