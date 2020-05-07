Лондон, , 19:41 — REGNUM Слухи о создании «вакцины от коронавируса за год» постепенно вступают в противоречие с реальностью. О том, какие препятствия встают на пути создания вакцины, способной справиться с SARS-CoV-2, сообщается в результатах исследования, опубликованных в журнале Infection, Genetics and Evolution.

Согласно исследованию британских ученых Университетского колледжа в Лондоне, коронавирус непрерывно изменяется. Если в Китае, где наблюдалась первая вспышка, вирус был, предположительно, един, то уже в Италии обнаружено 35 мутаций возбудителя COVID-19.

Теперь же число мутаций может измеряться сотнями, что, разумеется, усложняет поиск лекарства, эффективного против всей этой вирусной напасти. То же касается и вакцины.