Минск, , 18:26 — REGNUM Союз журналистов России считает, что «ограничение прав СМИ на полноценную деятельность — это, в первую очередь, ущемление прав граждан на получение информации».Об этом говорится в опубликованном сегодня, 7 мая заявлении СЖР в связи с лишением МИД Белоруссии аккредитации съёмочной группы российского Первого канала.

Журналистское объединение отметило, что «всегда и последовательно выступает против любых попыток давления на СМИ, ограничения их прав, попыток цензуры, включая лишение аккредитаций и запрет на работу». СЖР считает, что «несмотря на различные точки зрения и разные подходы к подаче связанной с COVID-19 информации, незыблемыми должны оставаться принципы свободного распространения информации и работы журналистов».

«Ещё большее недоумение вызывает тот факт, что съёмочная группа Первого канала была лишена аккредитации в союзной Белоруссии», — подчёркнуто в заявлении СЖР.

Организация намерена обратиться в МИД Белоруссии «с просьбой представить подробные разъяснения по поводу лишения аккредитации наших коллег». Напомним, именно это министерство уполномочено выдавать разрешения на журналистскую деятельность в Белоруссии, коими являются свидетельства об аккредитации.

«Поэтому мы расцениваем меры, предпринятые белорусской стороной как чрезмерные и призываем прекратить давление на российских журналистов и постараться как можно скорее найти пути выхода из этой ситуации посредством расширенного диалога солидарности СМИ и журналистских организаций наших стран», — сказано в документе.

О лишении съёмочной группы российского Первого канала аккредитации стало известно поздно вечером 6 мая. В тот день печатный орган администрации президента Белоруссии — газета «СБ. Беларусь сегодня» («Советская Белоруссия») назвала российского корреспондента Алексея Кручинина «трупоедом» и «недочеловеком». Также вчера вечером гостелеканалы Белоруссии представили сюжеты о якобы «фейках» в репортаже Первого канала российского телевидения из Столбцовского района Белоруссии — там Кручинин и его оператор собирали факты о распространении в другой части Союзного государства COVID-19.

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