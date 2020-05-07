Вашингтон, 7 мая 2020, 18:09 — REGNUM Президент Российской Федерации Владимир Путин провел телефонный разговор с президентом США Дональдом Трампом. Об этом сегодня, 7 мая, сообщает пресс-служба Белого дома США.
В ходе телефонного разговора лидеры двух стра обсудили контроль над вооружениями и борьбу с коронавирусом.
Уточняется, что Трамп сказал Путину о том, что Соединенные Штаты готовы обсуждать контроль над вооружениями с участием России и Китая, чтобы избежать затратной гонки вооружений.
Также президент Трамп заявил, что США готовы предоставить России помощь в борьбе с коронавирусом.