Вашингтон, , 18:09 — REGNUM Президент Российской Федерации Владимир Путин провел телефонный разговор с президентом США Дональдом Трампом. Об этом сегодня, 7 мая, сообщает пресс-служба Белого дома США.

В ходе телефонного разговора лидеры двух стра обсудили контроль над вооружениями и борьбу с коронавирусом.

Уточняется, что Трамп сказал Путину о том, что Соединенные Штаты готовы обсуждать контроль над вооружениями с участием России и Китая, чтобы избежать затратной гонки вооружений.

Также президент Трамп заявил, что США готовы предоставить России помощь в борьбе с коронавирусом.