Москва, , 18:00 — REGNUM Президент Российской Федерации Владимир Путин провел телефонный разговор с президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым. Об этом сегодня, 7 мая, сообщает пресс-служба Кремля.

Главы России и Казахстана поздравили друг друга по случаю 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. Путин и Токаев подчеркнули важность этой даты для народов России и Казахстана.

Также президенты обсудили принимаемые меры для борьбы с пандемией коронавируса. Была отмечена важность дальнейшей плотной координации по этому вопросу.

Разговор состоялся по инициативе казахстанской стороны.