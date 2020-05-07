Ашхабад, , 17:43 — REGNUM Министр иностранных дел Туркмении Рашид Мередов провел переговоры с генеральным секретарем Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе Томасом Гремингером в формате видеоконференции. Об этом сообщает пресс-служба внешнеполитического ведомства.

Глава туркменского МИДа акцентировал внимание собеседника на необходимости координации усилий для более эффективного разрешения социально-экономических и гуманитарных вопросов, вызванных пандемией коронавируса.

Генсек ОБСЕ высоко оценил инициативы властей Туркмении в сфере разработки международных механизмов по обеспечению стабильности грузопотоков и транзитно-транспортного сообщения в условиях пандемии.

При этом Мередов и Гремингер акцентировали внимание на вопросах, касающихся проекта ОБСЕ «Содействие развитию «зеленых портов» в регионе Каспийского моря».