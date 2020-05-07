Ашхабад, , 17:42 — REGNUM Руководство постоянного представительства Туркмении при офисе ООН в Женеве обсудило с экспертами Всемирной торговой организации вопросы, касающиеся намерения страны вступить в ВТО. Об этом сообщает пресс-служба туркменского МИДа.

Туркменские дипломаты проинформировали представителей ВТО о проделанной властями Туркмении работе для получения страной статуса наблюдателя во Всемирной торговой организации.

Также участники переговоров рассмотрели возможность включения вопроса о предоставлении Туркмении статуса наблюдателя в повестку дня следующей сессии генерального совета ВТО.