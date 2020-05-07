Кемерово, , 17:38 — REGNUM Глава Новокузнецка Сергей Кузнецов сегодня, 7 мая, в прямом эфире программы «Утро с мэром» отметил, что среди заразившихся коронавирусом горожан есть медики.

«У нас большое количество заражённых ковидом — это медики. Один пациент, не зная, что у него эта инфекция, пришёл в поликлинику второй горбольницы — сейчас это филиал кардиологического диспансера … Пациент пришёл полечить сердце. Его обследовали, взяли анализы, он — чист. Он поехал в кардиологический диспансер в Кемерове, а там у него выявили ковид, — рассказал Кузнецов. — Сейчас мы пожинаем плоды. У нас уже более десяти человек медицинского персонала с ковидом, у нас есть и пациенты, которые прошли через вторую горбольницу, — с ковидом. Вторую горбольницу мы были вынуждены законсервировать, закрыть. В ней сейчас остаются врачи и пациенты с коронавирусом, и они не будут выходить из больницы в течение двух недель».

По его словам, у пациентов, которые были в больнице в апреле, взяты анализы, им выдано постановление о самоизоляции.