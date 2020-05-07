Вильнюс, , 17:31 — REGNUM Посольство Литвы в России сегодня, 7 мая, опубликовало на своей странице в интернете интервью посла России в Литве Александра Удальцова газете «Обзор», которое было приурочено к 75-летнему юбилею окончания Великой Отечественной войны.

Кроме прочего, Удальцов напомнил, как начиналась Вторая мировая война. Приводим эту часть интервью полностью:

«Ответственность за развязывание Второй мировой войны несут государства-агрессоры, члены Тройственного союза, и в первую очередь — гитлеровская Германия. Это ясно и четко указано в документах Нюрнбергского международного трибунала, который в международно-правовом отношении подвел итоги войне. Развязыванию войны в немалой степени способствовали западные державы — Великобритания, Франция и США, — которые немало сделали для перевооружения Германии и создания в этой стране мощной военной машины. Англо-французская политика умиротворения, а ее кульминацией стало Мюнхенское соглашение 29−30 сентября 1938 г., не позволила создать в Европе систему коллективной безопасности. Примиренческая позиция Лондона и Парижа обрекли на поражение республиканскую Испанию, позволили гитлеровцам осуществить аншлюс Австрии, расчленить и уничтожить Чехословакию. В 1930-е гг. СССР был единственной европейской державой, которая противостояла фашизму и милитаризму: в Европе и на Дальнем Востоке. Об этом наглядно свидетельствует советская военная поддержка республиканской Испании, Китая, Монголии, готовность СССР защищать Чехословакию. Советский Союз не был заинтересован в войне, всеми силами старался ее предотвратить, когда же стало ясно, что война неизбежна — принял меры для того, чтобы отвести угрозу войны от своих границ. Именно этой цели отвечал пакт о ненападении с Германией. Ревизия итогов Нюрнбергского процесса, к сожалению, происходит в наши дни путем обеления преступной деятельности в годы Второй мировой войны гитлеровских пособников, которых в некоторых странах изображают в качестве борцов за национальную независимость. Мы сталкиваемся с элементарной подменой понятий, попыткой героизировать коллаборационистов и очернить тех, кого чествовали как освободителей. Это, в частности, происходит в странах Прибалтики и на Украине. Подобные действия, осуществляемые при прямой поддержке официальных властей, следует расценивать как идущие вразрез с решениями Нюрнберга и подрывающие основы международного права».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, президенты Литвы, Латвии и Эстонии сегодня выступили с совместным заявлением, в котором виновником начала Второй мировой войны главы стран Прибалтики, наряду с нацистской Германией, назвали СССР.

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