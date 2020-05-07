Минск, , 16:46 — REGNUM Президентские выборы в Белоруссии пройдут в августе. Точная дата будет названа 8 мая. Об этом сегодня, 7 мая в Минске заявила журналистам председатель Центризбиркома Белоруссии Лидия Ермошина.

По её словам, голосование состоится в период с 9 по 30 августа. Выборы назначаются указом Александра Лукашенко, он же формирует и состав Центризбиркома.

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Напомним, президентская кампания в Белоруссии фактически идёт с 2018 года. Традиционно в ней отсутствует пророссийский кандидат. В это же время прозападная оппозиция проводит кампанию «праймериз» с целью выбора единого кандидата.

Первые президентские выборы в постсоветской Белоруссии состоялись в 1994 году. Тогда на них победил Александр Лукашенко, который бессменно занимает высший государственный пост по сей день и желает оформить продление своих полномочий ещё на пятилетку.

В соседней Польше принято решение перенести президентские выборы, которые должны были состояться в мае. Причиной названа эпидемиологическая ситуация.

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