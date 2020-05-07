Подгорица, , 16:42 — REGNUM После двухмесячного перерыва из-за эпидемии коронавируса, в Черногории 6 мая возобновились шествия православных верующих, протестующих против закона о свободе вероисповедания, принятого в конце 2019 года.

Первое такое шествие прошло в городе Беране. Граждане в центре города, соблюдая физическую дистанцию в два метра, присоединились к священникам монастыря Джурджеви ступови, которые освещали улицы по случаю религиозного праздника — дня Святого Георгия. Во время шествия граждане скандировали «Не отдадим святыни», передаёт РТС.

Прокуратура Черногории заявила о том, что она расследует факт проведения массового общественного собрания вопреки мерам против распространения коронавируса, которые все еще действуют в стране.

Напомним, что в декабре 2019 года парламент Черногории принял закон о свободе вероисповедания, который ущемляет интересы Сербской православной церкви. После этого в стране начались массовые шествия православных верующих, которые не прекращались вплоть до возникновения эпидемии коронавируса в марте.