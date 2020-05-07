Вильнюс, , 16:29 — REGNUM Президенты Литвы, Латвии и Эстонии Гитанас Науседа, Эгилс Левитс и Керсти Кальюлайд приняли совместное заявление по случаю 75-й годовщины окончания Второй мировой войны в Европе, в котором вину за начало войны в равной степени возлагают на фашистскую Германию и СССР, сообщает корреспондент ИА REGNUM сегодня, 7 мая.

«Два безжалостных диктатора — Гитлер и Сталин — путем подписания секретных протоколов к Пакту Молотова — Риббентропа разделили Европу на сферы влияния между Советским Союзом и нацистской Германией. Центральная и восточная части континента почти полвека после войны находились под властью коммунистических режимов. Для порабощения Прибалтийских стран Советский Союз использовал огромную военную силу, репрессии, массовые депортации и идеологический контроль», — говорится в совместном заявлении, которое распространила пресс-служба президента Литвы, и подчеркивается, что окончанием Второй мировой войны для Прибалтики можно считать «вывод российских войск после восстановления независимости в 1990—1991 годах».

«Мы решительно отвергаем попытки вновь разделить Европу и весь мир на сферы влияния. Императив глобальной безопасности требует постоянного соблюдения международного права и согласованных норм, а также безусловного уважения территориальной целостности всех суверенных государств и их права свободно выбирать соглашения о безопасности и вступать в союзы или альянсы. Мы еще раз повторяем, что НАТО остается основой коллективной обороны наших стран, а трансатлантическая связь является жизненно важной для обеспечения безопасности и стабильности Европы», — говорится в заявлении.