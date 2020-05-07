Минск, , 16:28 — REGNUM Очередная война официального Минска с российскими СМИ требует обязательной реакции руководства России. Об этом 7 мая в интервью газете «Взгляд» заявил член Совета Федерации РФ Игорь Морозов.

Накануне, 6 мая МИД Белоруссии лишил аккредитации съемочную группу российского Первого канала после выпуска в эфир сюжета о ситуации в республике с коронавирусом. В материале российских журналистов констатируется, что «недавние пасхальные службы и республиканский субботник обернулись очередной вспышкой заболевания» и это привело к тому, что Белоруссия «уже на третьем месте во всей Европе по приросту выявленных случаев COVID-19 на душу населения».

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В интервью изданию российский сенатор Игорь Морозов призвал МИД России в обязательном порядке отреагировать на ситуацию с высылкой российского журналиста Алексея Кручинина — автора резонансного репортажа. Парламентарий негативно оценил действия властей другой части Союзного государства, отметив: «Учитывая наши дружеские отношения с Белоруссией и доброжелательный климат между братскими народами — это недопустимо. По сути, здесь речь идет о санкционных мерах, которые обычно практикуют США в своих традициях внешней политики».

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Сенатор уверен, что российские СМИ объективно освещают ситуацию в стране, и российская статистика выявления случаев коронавируса не вызывает сомнений. При этом Морозов констатировал: «В Белоруссии в этом вопросе другие подходы. В этом смысле президент Лукашенко не является положительным примером. Потому Минск глубоко ошибается, направив свой негатив на СМИ, вместо того, чтобы принять реальные меры борьбы с инфекцией».

«Если Лукашенко накануне президентских выборов попытается разыграть некий сценарий борьбы с Москвой — это будет одним из самых недальновидных его шагов и ошибкой. Большинство населения Белоруссии позитивно настроены по отношению к России, и бороться с этим бессмысленно», — подчеркнул Морозов.

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В свою очередь, белорусский политолог Дмитрий Болкунец отметил озлобленность Александра Лукашенко на российские СМИ из-за якобы неверной трактовки его слов. «При этом первое время Лукашенко вовсе отрицал существование новой инфекции и называл это психозом, затем коронапсихозом и только потом коронавирусом. Российские СМИ так и передавали слова президента. А в самой республике, когда российские СМИ озвучивают заявления Лукашенко, называют их фейками. Это злит президента», — сказал Болкунец.

Он напомнил, что Лукашенко не впервые высылает журналистов из страны. Эксперт указал на скандальные казусы: «Все началось в 1997 году, когда он посадил в тюрьму журналистов ОРТ Павла Шеремета и Дмитрия Завадского за то, что они якобы неправильно показали ситуацию на границе с Литвой. После этого много раз высылались журналисты НТВ и Первого канала, избивались. Это происходит постоянно, и каждый раз в проблемах между Россией и Белоруссией у Лукашенко виноваты журналисты: они неправильно показывают картинку и мешают строить Союзное государство. При этом Россия никогда не высылала белорусских граждан».

И российский сенатор, и белорусский политолог обратили внимание на контекст: в Белоруссии проходит президентская кампания, и Александр Лукашенко участвует в ней. Он бессменно правит Белоруссией с первых президентских выборов, которые состоялись в постсоветской республике в 1994 году.