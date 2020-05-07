Сеул, , 16:02 — REGNUM 6 мая глава МИД Южной Кореи провела видеоконференцию с представителями южнокорейских дипломатических миссий, с которыми обсудила сотрудничество в борьбе с коронавирусом. Об этом сообщает KBS со ссылкой на представителей внешнеполитического ведомства страны.

По их словам, в конференции приняли участие представители Южной Кореи при ООН, ЮНЕСКО, Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), а также представители посольств в Швейцарии и Австрии.

В рамках разговора Кан Гён Хва акцентировала внимание на том, что международное сообщество переняло опыт Южной Кореи в борьбе с инфекцией, подчеркнула важность многостороннего сотрудничества и призвала дипломатов продвигать сотрудничество с международными организациями в борьбе с пандемией.

В свою очередь, представители дипломатических миссий сообщили об необходимости расширить сотрудничество в сфере здравоохранения, чтобы укрепить статус Южной Кореи как мирового лидера в борьбе с коронавирусом.