Киев, , 16:18 — REGNUM Комитет по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Верховной рады Украины рекомендовал принять постановление, продлевающее запрет социальных сетей Mail.ru, «ВКонтакте» и «Одноклассники». Об этом сообщил депутат Рады Роман Лозинский 7 мая на своей странице в социальной сети Facebook.

«Комитет национальной безопасности поддержал наше постановление о дальнейшей блокировке российских соцсетей. И рекомендовал парламенту принять это постановление», — сказано в сообщении.

Напомним, социальные сети, а также сервисы Yandex, Mail.ru, программа «1С» и другие продукты российских разработчиков, были запрещены весной 2017 года экс-президентом Украины Петром Порошенко.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава СБУ Иван Баканов предложил заблокировать любые российские почтовые сервисы, антивирусы и программы.

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