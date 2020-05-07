Белград, , 15:58 — REGNUM Сербский президент Александр Вучич поблагодарил Россию и президента Владимира Путина за помощь в борьбе с коронавирусом, он также поздравил Путина с Днём Победы. Телеграмму Вучич передал российскому послу в Сербии Александру Боцан-Харченко, сообщает 7 мая пресс-служба сербского лидера.

Вучич назвал 9 мая одной из самых светлых дат в истории человечества и отметил, что народы России и Сербии вместе участвовали в освобождении мира от самого большого зла XX века. Сейчас оба государства вновь вступили в борьбу, на этот раз с коронавирусом — невидимым противником, не признающим границ.

Глава Сербии поблагодарил Путина за заботу о его стране, человеческую и государственную солидарность, великодушную помощь, которую оказали сербам российские военные специалисты.

«Для нас это подтверждение вашего личного отношения к Сербии, а также подтверждение исключительных отношений и самой близкой дружбы наших стран», — отметил Вучич.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Сербия попросила помощи у России в борьбе с коронавирусной инфекцией. В начале апреля в эту страну прибыли военные специалисты и медики, они провели дезинфекцию различных объектов и приняли участие в лечении заболевших людей.

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