Париж, , 15:39 — REGNUM Премьер-министр Франции Эдуар Филипп направил циркуляр всем префектам, в котором рекомендует не открывать школы 11 мая в случае противодействия со стороны мэров, передает BFM TV.

Эдуар Филипп призывает, в частности, уважать позицию мэров в отношении открытия школ и способствовать обсуждению данного вопроса.

В документе также затрагиваются некоторые правила по выходу из изоляции.

«Пляжи, озера и водоемы будут закрыты до 1 июня», — пояснил глава правительства.

«Парки и сады могут быть открыты, но не в красной зоне», — добавил он.

Как сообщало ИА REGNUM, тридцать французских информационных изданий осудили правительственную инициативу по созданию страницы, где правительство обещало бороться с дезинформацией о коронавирусе.

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