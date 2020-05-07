Североморск, Мурманская область, , 15:36 — REGNUM Плановые учения Северного флота в Баренцевом море проходят с участием малых противолодочных кораблей «Юнга», «Брест» и «Снежногорск», сообщили 7 мая в пресс-службе Северного флота.

Во время учений корабли отработают поиск и уничтожение подводной лодки условного противника. Учения отрабатываются при взаимодействии с противолодочными самолетами Ил-38.

Отмечается, что члены экипажа кораблей отработают также задания по связи, совместное маневрирование и проведут ряд тренировок на живучесть. По итогам учений планируется провести торпедные стрельбы.

Напомним, 28 апреля экипажи фронтовых бомбардировщиков Су-24 и Су-30СМ провели успешные атаки на морских полигонах. В качестве мишеней выступали отряд кораблей условного противника.

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