Москва, , 15:30 — REGNUM После спада эпидемии с учётом наработанного опыта будет необходим серьёзный анализ и пересмотр санитарно-профилактических мер не только на транспорте, но и во всех отраслях. Об этом сегодня, 7 мая, в ходе совещания в режиме видеоконференции по ситуации в сфере транспорта заявил президент РФ Владимир Путин.

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При этом глава государства предостёрег представителей федеральных ведомств от избыточных требований для бизнеса.

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«Здесь нельзя, что называется, перегнуть палку, задавить бизнес формальными, избыточными, а порой бессмысленными требованиями», — подчеркнул российский лидер, отметив важность их соразмерности рискам.

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