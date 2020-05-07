Тбилиси, , 15:52 — REGNUM Премьер-министр Грузии Георгий Гахария дал получение минздраву усилить контроль на пограничных пунктах пропуска. Об это глава правительства рассказал 7 мая на представлении плана по выводу туризма из кризиса, сообщает Общественное телевидение.

Гахария подчеркнул, что усиленный контроль важен для того, чтобы можно было восстановить туризм. По его мнению, если бы данная мера была принята заблаговременно, то прибывающих в Грузию из-за рубежа не пришлось бы отправлять на карантин.

«Если бы этот контроль был введен гораздо раньше, нам бы не потребовался 14-дневный 24-часовой карантин, все это можно было бы закончить в течение часа», — сказал Гахария.

Напомним, правительство Грузии приняло решение возобновить туристическую деятельность в стране после ее сворачивания из-за вспышки коронавируса. Планируется, что первые иностранные туристы смогут прибыть в Грузию с 1 июля.

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