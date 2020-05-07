Рабат, , 15:22 — REGNUM Свое участие в акции «Сад Памяти», приуроченной к 75-летию Победы Советского Союза над нацизмом, приняло российское посольство в Марокко. Об этом 7 мая сообщается на официальной странице российской дипмиссии в социальной сети Facebook.

«Посольство России в Марокко приняло участие в Международной акции «Сад памяти», — говорится в сообщении.

Также в нем указывается, что в рамках акции на территории посольства были высажены цитрусовые деревья в честь павших на фронтах Великой Отечественной войны советских воинов и выставлена памятная табличка.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, ранее военнослужащие Южного военного округа (ЮВО), проходящие службу на размещенной в Армении военной базы России приняли участие в акции «Аллея Победы» в Гюмри.