Махачкала, , 15:11 — REGNUM Советник главы Дагестана Зейдулла Османов освобожден от занимаемой должности. Согласно распоряжению руководителя республики Владимира Васильева, причиной увольнения стало желание самого чиновника.

«Освободить Зейдуллу Османова от должности советника главы Республики Дагестан по собственному желанию», — сказано в документе.

Как сообщало ИА REGNUM, пост советника главы Дагестана Османов занял еще при прежнем руководителе региона Рамазане Абдулатипове. Нынешней глава 4 декабря 2018 года уволил его в связи с истечением срока контракта, однако уже на следующий день вновь назначил на эту же должность. В прежние годы Османов был проректором по правовой и административно-хозяйственной работе Дагестанского госуниверситета.