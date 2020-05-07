Страсбург, Франция, , 15:02 — REGNUM Мировым лидерам, политикам и международным организациям необходимо действовать согласовано, чтобы победить как коронавирус, так и вызванный им экономический кризис. С таким призывом в совместном заявлении выступили докладчики Парламентской ассамблеи Совета Европы по проблеме социально-экономического неравенства Георгиос Катругкалас (Греция) и Селин Сайек Боке (Турция).

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Они подчеркнули, что в условиях принятых чрезвычайных мер, направленных на сдерживание пандемии коронавирусной инфекции, особую важность приобретает улучшение системы здравоохранения. Кроме того, по их словам, национальные политические деятели должны добиться «всеобъемлющего быстрого восстановления экономики, стимулировать устойчивое развитие и защитить социально-экономические права».

В качестве мер по восстановлению экономики после окончания пандемии докладчики ПАСЕ предложили повысить социальные выплаты и поддержать доходы всех трудящихся, в особенности домохозяйства с низкими доходами и независимых работников.

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Также в списке предлагаемых мер — расширение охвата и продолжительности соцподдержки (речь идёт о пособиях по безработице, налоговых льготам для работников системы здравоохранения и других секторов, связанных с урегулированием ЧС), а также снижение налогов на основные потребительские товары и услуги.

«Мы призываем парламенты и правительства стран-участниц, а также социальных партнеров и других участников гражданского общества внедрить или принять во внимание фактические данные и анализ ОЭСР, чтобы смягчить наихудшие последствия этого кризиса, особенно для более уязвимых слоев населения, и проложить путь к плавному и всестороннему восстановлению», — говорится в коммюнике.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее ведущий научный сотрудник экономического факультета МГУ Андрей Колганов заявил, что восстановление мировой экономики будет медленным, этот процесс будут серьёзно сдерживать те факторы, которые мешали её развитию и до начала пандемии коронавируса.