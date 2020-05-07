Омск, , 15:02 — REGNUM Главным врачом городской клинической больницы №1 Омска назначен Андрей Прохоренко. Соответствующее кадровое решение приняла министр здравоохранения Омской области Ирина Солдатова.

Как сообщили ИА REGNUM 7 мая в областном минздраве, ранее Прохоренко занимал должность заместителя директора по хирургии Западно-Сибирского медицинского центра ФМБА России.

Андрей Прохоренко окончил Омскую медицинскую академию (сейчас — университет). Он является автором ряда научных работ и опытным практиком, подчеркнули в министерстве.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее должности главврача омской городской больницы №1 «по собственному желанию» лишился Георгий Соболев. В учреждении коронавирус выявили у 16 медиков. Омские СМИ сообщили, что медиков из ГБ-1 «вынудили устроить столпотворение» из-за сдачи анализа на коронавирус. В областном минздраве заявили, что Соболев «не смог уберечь свой коллектив и не смог принять нужных мер эпидемической безопасности». Больница закрыта на карантин.

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