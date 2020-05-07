Сеул, , 15:05 — REGNUM Комитет по подготовке мероприятий, посвященных 70-летию со дня начала Корейской войны (1950−1953 гг) передаст ветеранам из 22 стран, принимавших участие в войне в составе войск ООН, 1 млн защитных масок. Об этом сообщает KBS со ссылкой на представителей комитета.

По их словам, 500 тыс. масок будут направлены в США, где проживают 90% ветеранов от общего числа. Остальные 500 тыс. масок будут распределена между другими странами в зависимости от числа ветеранов, проживающих в той или иной стране, и эпидемиологической ситуации.

Отмечается, что средний возраст ветеранов Корейской войны составляет 88 лет.