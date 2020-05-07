Киев, , 14:58 — REGNUM Украина планирует «вернуть Донбасс» до конца 2020 года, в противном случае будет применён план «Б». Об этом заявил глава офиса президента Украины Андрей Ермак 7 мая на встрече с журналистами.

Он отметил, что Украина не намерена годами вести бесплодные переговоры

«Мы показываем России, что Украина делает всё, чтобы закончить войну», — подчеркнул Ермак.

Чиновник добавил, что на случай, если этот план не сработает, у Украины есть запасной:

«Но у нас есть и проработанный план «Б»: что мы делаем, если будет так; что делаем, если будет вот так», — сообщил Ермак.

Глава офиса президента Украины отметил, что выборы в Донбассе возможны только после возврата границы между Донбасса и России под контроль Украины.

«Выборов под дулами автоматов не будет», — подчеркнул он.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее заместитель помощника госсекретаря США Джордж Кент отреагировал на заявление Ермака касательно выборов в Донбассе. Он заявил, что выборы по украинским законам возможны только после восстановления контроля Украины над границей между Донбассом и РФ.

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