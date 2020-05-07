Киев, , 14:46 — REGNUM Украина на переговорах в Минске представит в качестве выразителей своих интересов людей, имеющих формальную прописку на неконтролируемой Киевом территории Донбасса, заявил на брифинге 7 мая глава офиса президента Зеленского Андрей Ермак.

Чиновник акцентировал внимание, что это граждане Украины:

«Это очень важное обстоятельство, так как очень многие люди, проживающие на территории Донбасса, уже получили российские паспорта. Мы будем привлекать перемещенных лиц, которые вынужденно сегодня проживают не на оккупированных территориях, но имеют там прописку», — заявил Ермак.

Он заявил, что таким ходом Киев разрушает монополию, которая существовала много лет — когда не переговорах в Минске были только представители республик.

Ермак заявил, что сейчас за некоторые инициативы по урегулированию в Донбассе много критикуют его, но при этом «все закрывали глаза и сидели с ними за одним столом».

ИА REGNUM напоминает, что на сегодняшнем брифинге Ермак также прокомментировал изменения в составе официальной делегации в Минске, отметив, что отныне Украина будет «доминирующей стороной» на переговорах по урегулированию ситуации в Донбассе.