Москва, , 14:41 — REGNUM Депутат Госдумы, председатель межфракционной рабочей группы «Байкал» Сергей Тен («Единая Россия») на своей станице в Facebook прокомментировал создание правительственной комиссии по вопросам охраны озера «Байкал»:⠀

»Давно настаивал на переносе вопросов охраны озера с ведомственного на правительственный уровень. МРГ «Байкал» выходила с данной инициативой в первой половине прошлого года. Принятое решение позволит давать обязательные для исполнения поручения не только в адрес Минприроды России, но также Минсельхоза, Минэкономразвития и других федеральных органов власти, оно повысит уровень ответственности чиновников как в Москве, так и в трех субъектах Байкальского региона. Важно, что в состав комиссии войдут и представители академического сообщества, сибирской науки», — заявил парламентарий.

Впрочем, не все учёные и общественность разделяют его мнение.

«Депутат Тен радуется созданию очередной мутной бюрократической московской комиссии, где нам расскажут, как правильно жить на Байкале. Молодец Тен, знает своего столичного избирателя», — пишет иркутский канал «Сарма». Похожего мнения придерживается и иркутский учёный, кандидат биологических наук Виталий Рябцев:

«Пока не поздно, следует на государственном уровне сделать выбор: что важнее — Байкал или туризм? Ситуация такова, что именно сейчас вполне реально начать процесс постепенного сокращения сюда тур. потока, сворачивания (тем более — не поощрения) турбизнеса. Да, занимающихся этой деятельностью людей — жаль. Но переориентация занятий — на благо, в конечном счете, и им самим, и их детям.

Ситуация точно такая же, как в сфере иркутского «лесного хозяйство». Лесозаготовки обеспечивают заработной платой очень малую часть населения области, однако их негативные экологические последствия столь огромны, что влияют не только на население всего субъекта, но даже усугубляют глобальный экологический кризис. Увы, сам понимаю утопичность сказанного. Осознание планетарной важности Байкала и живущее за счет варварской эксплуатации природы государство — две вещи несовместные», — написал учёный в группе «Борьба за Байкал — наш экологический «Сталинград» в Facebook.

Напомним, ранее Виталий Рябцев, изучив состав созданного в Приангарье общественного движения «Байкал-право», которое, как сообщает «Глагол», «займется защитой закона на Байкальской природной территории», пришёл к неутешительным выводам. По его мнению, пока идёт ажиотаж, связанный с эпидемией коронавируса, «пожиратели» Байкала, якобы защищающие интересы местного населения, мобилизуют все силы для атаки на последнюю линию обороны Байкала — законодательное обоснование новых границ и режима его Центральной экологической зоны (ЦЭЗ).

Читайте также: «Пожиратели Байкала» создали общественную организацию?

Как уже сообщало ИА REGNUM, постановление о создании правительственной комиссии по вопросам охраны озера Байкал подписал премьер-министр России Михаил Мишустин. Согласно положению о комиссии, в ее ведении будут находиться вопросы координации заинтересованных федеральных и региональных органов исполнительной власти, включая органы исполнительной власти Бурятии, Забайкальского края и Иркутской области.

Деятельность структуры будет направлена на решение вопросов охраны озера как уникальной экосистемы и объекта Всемирного природного наследия.

Читайте ранее в этом сюжете: Мишустин поручил создать правительственную комиссию по охране Байкала