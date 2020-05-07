Тбилиси, , 14:14 — REGNUM В Грузии в ближайшее время отменят ряд карантинных ограничений. Об этом 7 мая сообщил на заседании правительства премьер-министр страны Георгий Гахария, передает Общественное телевидение.

Глава грузинского правительства рассказал, что с 11 мая будет отменен запрет на работу для всех видов производства. Также будет разрешено открыться всем торговым объектам, имеющим собственный вход с улицы. Исключение составляют торговые центры и магазины одежды и обуви.

Также Гахария объявил о снятии с 11 мая запрета на выезд и въезд в Тбилиси. Рустави и Гардабани откроются с 14 мая, а 18 мая будет снят действующий с 26 марта строгий карантин в Марнеульском районе.

Премьер-министр подчеркнул, что комендантский час пока не будет отменен.

Напомним, карантинные меры в Грузии начали вводить с 21 марта. С 27 апреля грузинское правительство стало их постепенно ослаблять.

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