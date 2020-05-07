Москва, , 14:04 — REGNUM В Госдуме осудили совместное заявление глав Латвии, Литвы и Эстонии, передает корреспондент ИА REGNUM 7 мая.

«Такое впечатление, что руководители Латвии, Литвы и Эстонии сделали заявление, чтобы сфабриковать себе на будущее алиби в оправдании русофобии», — заявила вице-спикер Госдумы Ирина Яровая («Единая Россия»).

По ее мнению, текст совместного заявления прибалтийские лидеры начали на редкость прилично, а закончили, к сожалению, традиционно трагикомично и истерично.

«Первые два абзаца им удалось сохранить адекватность изложения в том, что они чтят память всех жертв и самопожертвование всех союзников, то есть и советского солдата тоже, а после мы видим хронические искажения», — указала Яровая.

В устройстве миропорядка после Второй мировой войны, осуждении нацистских преступников Нюрнбергским трибуналом и формировании ООН активную роль принимали страны-союзники антигитлеровской коалиции СССР, Великобритания и США, однако этот бесспорный исторический факт в данном заявлении умалчивается, отметила она.

«Очевидно, что руководители стран Балтии хотят в дальнейшем использовать свое заявление, несмотря на его лживость и ничтожность, как аргумент для продвижения своих политических амбиций, для чего, в их понимании, все средства хороши. Для будущего мира и безопасности подобного рода заявления наносят прямой вред и на корню дискредитируют искренность миролюбивых намерений политиков стран-заявителей», — заключила Яровая.

Президенты Латвии, Литвы и Эстонии в совместном заявлении обвинили Россию в стремлении фальсифицировать историю Второй мировой войны. В частности, они считают, что Россия пытается исказить действия СССР в Прибалтике и роль Москвы в подписании пакта Молотова-Риббентропа.