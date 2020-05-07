Киев, , 14:02 — REGNUM После изменения состава делегации для участия в минских переговорах по урегулированию в Донбассе Украина будет «инициатором и доминирующей стороной», заявил на брифинге 7 мая глава офиса президента страны Андрей Ермак.

ИА REGNUM напоминает, что основным «ноу-хау» официального Киева является привлечение представителей Рады и кабмина к работе по урегулированию. По мнению Ермака, такой шаг позволит «значительно увеличить эффективность работы и улучшит координацию органов украинской власти».

«Мы поставили всех в известность… ждём ответных шагов от России. У нас есть суверенное право делегировать в Минск тех, кого мы считаем нужным, и наша делегация в любом случае останется в таком составе, независимо от действий России», — сказал глава офиса Зеленского.

Также Ермак заявил, что Украина настроена двигаться вперед, а не вести «годами безрезультатные переговоры» и в целом намерена выполнять Минские соглашения, «но в той части, где это соответствует национальным интересам Украины».

ИА REGNUM напоминает, что 5 мая президент Владимир Зеленский утвердил состав делегации Украины для участия в переговорах в Минске по Донбассу. Как и раньше, делегацию возглавляет экс-президент Леонид Кучма, его первым заместителем назначен вице-премьер-министр Украины — министр по вопросам реинтеграции «временно оккупированных территорий» Алексей Резников. Также в состав делегации вошли ряд заместителей министров и народных депутатов Украины.

Эксперты высказали мнение, что это решение может быть попыткой Киева имитировать активизацию переговорного процесса по урегулированию в Донбассе.