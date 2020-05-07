Нижний Новгород, , 13:50 — REGNUM Выпускник РАНХиГС Юрий Шалабаев назначен исполняющий обязанности мэра Нижнего Новгорода 6 мая 2020 в связи с добровольной отставкой прежнего главы города Владимира Панова.

Юрий Шалабаев родился в 1980 году в Горьком (ныне — Нижний Новгород). Имеет высшее образование: в 2002 году окончил Нижегородский государственный университет им. Н.И.Лобачевского по специальности «Финансы и кредит», затем прошел переподготовку по специальности «Юриспруденция» в Волго-Вятской академии государственной службы и обучение по направлению «Управление государственными финансами» в Российской Академии народного хозяйства и государственной службы (РАНХиГС) при президенте РФ.

Юрий Шалабаев является победителем конкурса «Лидеры России 2018—2019».

До назначения в конце 2019 года заместителем главы администрации города Нижнего Новгорода работал заместителем министра финансов правительства Нижегородской области.

Политолог, вице-президент Фонда открытой новой демократии Анна Федорова позитивно оценивает кадровое решение в Нижнем Новгороде.

«Важный момент, связанный с назначением, состоит в том, что Юрий Шалабаев тоже учился в РАНХиГС, и является победителем конкурса «Лидеры России». Участие в этом конкурсе уже становится своеобразным знаком качества для современных управленцев. Даже в текущем году было уже много назначений среди участников конкурса, а вообще, за всю историю конкурса, многие его участники, финалисты и победители занимали ключевые должности, вплоть до позиций федеральных министров и губернаторов», — рассказала Анна Федорова в беседе с корреспондентом ИА REGNUM.

«Должность мэра Нижнего — Новгорода — должность крайне важная, предыдущий глава города Владимир панов тоже достиг определенных успехов, то есть, у горожан есть достаточно высокая планка запросов к человеку на ту должность. Так что назначение удачное, человек обладает современными управленческими компетенциями, и уже хорошо себя проявил. Нижнему Новгороду повезло» — завершила Анна Федорова свой комментарий.

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