Нижний Новгород, 7 мая 2020, 13:50 — REGNUM Выпускник РАНХиГС Юрий Шалабаев назначен исполняющий обязанности мэра Нижнего Новгорода 6 мая 2020 в связи с добровольной отставкой прежнего главы города Владимира Панова.
Юрий Шалабаев родился в 1980 году в Горьком (ныне — Нижний Новгород). Имеет высшее образование: в 2002 году окончил Нижегородский государственный университет им. Н.И.Лобачевского по специальности «Финансы и кредит», затем прошел переподготовку по специальности «Юриспруденция» в Волго-Вятской академии государственной службы и обучение по направлению «Управление государственными финансами» в Российской Академии народного хозяйства и государственной службы (РАНХиГС) при президенте РФ.
Юрий Шалабаев является победителем конкурса «Лидеры России 2018—2019».
До назначения в конце 2019 года заместителем главы администрации города Нижнего Новгорода работал заместителем министра финансов правительства Нижегородской области.
Политолог, вице-президент Фонда открытой новой демократии Анна Федорова позитивно оценивает кадровое решение в Нижнем Новгороде.
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