Киев, , 13:49 — REGNUM Верховная рады Украины может вернуться к привычному режиму работы уже с 18 мая.

Соответствующий законопроект внес на рассмотрение парламента глава депутатской фракции партии «Слуга народа» Давид Арахамия, передает корреспондент ИА REGNUM.

Арахамия предлагает депутатам признать утратившим силу пункт ранее принятого постановления, который определяет, что парламент в течение действия карантина работает исключительно в режиме работы в комитетах, комиссиях, депутатских фракциях и группах, и предусмотреть, что с 18 мая Рада работает согласно календарному плану проведения третьей сессии, утвержденному в январе.

Когда депутаты могут проголосовать за это постановление — пока неизвестно.

ИА REGNUM напоминает, что с 11 мая на Украине должно начаться существенное смягчение карантина, при условии, если не будет зафиксирован новый всплеск заболеваний. Второй этап смягчения карантина власти страны планируют на 22 мая.