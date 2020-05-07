Киев, , 13:54 — REGNUM Боксёры Василий Ломаченко и Александр Усик внесены в базу скандального сайта «Миротворец», сообщил 7 мая ресурс sport.ua.

«Повторяя кремлёвские тезисы о едином народе, отвергая «российскую агрессию» и отрицая независимость украинского православия от контроля России РПЦ, они стали на сторону предателей Украины», — сказано в комментарии на сайте.

Поводом для внесения известных спортсменов в базу данных «врагов Украины» мог послужить фильм «Здравствуй, брат, Христос Воскресе!», в котором Ломаченко и Усик заявили, что не намерены прекращать общение с российскими друзьями и родственниками.

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Напомним, в 2014 году после государственного переворота на Украине началась гражданская война. Официальная позиция новых властей Украины состоит в том, что на Донбасс якобы «напала Россия». Тот факт, что против вооружённых формирований Украины в основном воюют граждане Украины, политики и СМИ упорно отрицают. Люди, не согласные с данной точкой зрения на Украине подвергаются травле со стороны СМИ и неформальных структур по типу сайта «Миротворец».

Отметим, Россия не является стороной конфликта в Донбассе, а лишь выступает одним из международных гарантов его урегулирования.