Киев, 7 мая 2020, 13:54 — REGNUM Боксёры Василий Ломаченко и Александр Усик внесены в базу скандального сайта «Миротворец», сообщил 7 мая ресурс sport.ua.
Поводом для внесения известных спортсменов в базу данных «врагов Украины» мог послужить фильм «Здравствуй, брат, Христос Воскресе!», в котором Ломаченко и Усик заявили, что не намерены прекращать общение с российскими друзьями и родственниками.
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Напомним, в 2014 году после государственного переворота на Украине началась гражданская война. Официальная позиция новых властей Украины состоит в том, что на Донбасс якобы «напала Россия». Тот факт, что против вооружённых формирований Украины в основном воюют граждане Украины, политики и СМИ упорно отрицают. Люди, не согласные с данной точкой зрения на Украине подвергаются травле со стороны СМИ и неформальных структур по типу сайта «Миротворец».
Отметим, Россия не является стороной конфликта в Донбассе, а лишь выступает одним из международных гарантов его урегулирования.